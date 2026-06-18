抜群のスタイルを持つモデルのドレス姿が、注目を集めている。１７日にインスタグラムを更新したのは、モデルでタレントの森星。「ｃｒｕｉｓｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｉｎＳｈａｎｇｈａｉ」と記し、背中が大きく開いた赤いドレス姿を披露した。ニット生地のノースリーブで、腰のあたりからはサテン生地のスカート。脇から背中にかけて大きく開き、美しいラインがあらわになっている。デザイン性のあるドレス姿での全