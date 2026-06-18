お子さんが学校に行けなくなると、「早く戻した方がいいのか」「休ませた方がいいのか」と焦って正解を知りたくなりますよね。 【写真】10年活動休止、12年ぶりにテレビで生歌唱した紅白歌手カウンセリング通い明かす こんにちは。おうち受験コーチングの鈴木詩織です。 親として不安になるのは当然ですが、不登校の対応に「たった一つの正解」はありません。子どもの内側で起きていることは一人ひとり違うからで