W杯開催を記念した6種類のコレクタブルカップが登場大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが6月4日から、北中米ワールドカップ（W杯）の開催を記念し、「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトにしたさまざまな取り組みを展開している。17日からは登場した期間限定セットが完売続出となり、SNSでは「早すぎる」「転売ヤーほんと許さん」などの声が上がっている。6月17日から「FIFAワールドカップ26セット」が期間