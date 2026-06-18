ヴォイチェフ・イグナティウク氏が川崎のS＆Cコーチに就任Jリーグのシーズンが秋春制に移行する2026/27シーズンに向けて、各クラブが戦力を整えている。そうしたなかでJ1クラブで起きた人事に「マジで！？」「良い補強！」など注目が集まっている。川崎は6月18日にトップチームのストレングス＆コンディショニングコーチ（S＆Cコーチ）にヴォイチェフ・イグナティウク氏が就任することを発表した。2023年にマチェイ・スコルジ