長井市に住む50代の女性がことし2月から5月にかけて特殊詐欺の被害に遭い、合わせて約7450万円をだまし取られました。山形県警察の調べによりますと、長井市に住む50代の女性はことし2月中旬、投資サイトを閲覧中、意図せずにLINEアカウント追加の表示をタップしてしまい、青木を名乗る人物とつながりを持ちました。その後、青木から株式投資を勧められ、投資の先生として井出を紹介された上で、「着実戦略グループ」という