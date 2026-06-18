ブラジルで、ロープを装着しないままバンジージャンプをした女性が転落して死亡した翌日、今度は50代の女性がエクストリームスポーツを楽しんでいた最中、虫よけ剤を塗ろうとして崖から足を踏み外し、転落死する事故が発生した。17日（現地時間）、スペイン語圏メディアのインフォバエによると、14日午前10時45分ごろ、ブラジル・リオデジャネイロ州マリカ市にあるエクストリームスポーツの名所、グルタス・ド・スパールで、50代の