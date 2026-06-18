18日に文部科学省が発表した、中学生の自治体別の英検3級相当以上達成率は以下の通り。尚、全国では54.6%と、前年度より2.2ポイント増加した。【都道府県】1. 福井県：84.6%2. 東京都：68.9%3. 三重県：65.8%4. 岐阜県：60.4%5. 福岡県：59.8%6. 石川県：59.5%7. 群馬県：59.1%8. 埼玉県：56.8%9. 京都府：55.6%10. 長野県：55.5%11. 千葉県：55.3%12. 大阪府：54.5%13. 愛知県：54.3%14. 茨城県：52.2%15. 富山県：51.9%15. 奈良