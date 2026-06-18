きゃりーぱみゅぱみゅが、きょう18日午後8時より、2014年11月に開催された初アリーナツアーの最終公演『からふるぱにっくTOY BOX at 国立代々木競技場第一体育館2014』のライブ本編をTikTok LIVEにて全編公開することが決定した。【動画】きゃりーぱみゅぱみゅ、しんちゃん新録ボイス入り「キミに100パーセント」パフォーマンス動画（THE FIRST TAKE）きゃりーぱみゅぱみゅは、2013年1月30日に発売した楽曲「キミに100パーセン