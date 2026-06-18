通販サイトの商品が在庫切れのため「PayPay」で返金すると装い、20万円以上をだまし取った疑いで無職の男が逮捕された。「PayPayで返金」詐欺の手口は14日、東京・中野署でカメラが捉えたのは、表情を変えることなく前を見つめる男。無職の木村政信容疑者（33）だ。木村容疑者は、仲間とともに通販サイトの利用者にPayPayで「返金する」とうそをつき、20万円以上をだまし取った疑いで逮捕された。事件は2025年8月に起きた。通販サ