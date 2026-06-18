タレントの森末慎二、お笑いトリオ・ネプチューンの原田泰造が18日、都内で行われたクラシアンの新CM発表会に参加。原田が新イメージキャラクターに就任し、新CM「トイレ篇」「キッチン篇」に出演する。【写真】MCの台本トラブルを解決する原田泰造クラシアンの“令和の顔”として巨大なモンキーレンチを原田へ森末が授与するセレモニーを実施した。「スゴい重いレンチでした。重みを感じながら頑張っていきたい」と笑顔。森末