「日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案」、いわゆる「国民投票法改正案」が18日、衆議院の憲法審査会で採決され、自民党、日本維新の会に加えて、中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいなどの賛成多数で可決された。改正案は、憲法改正の際に実施される国民投票に際しての投票環境を、公職選挙法の改正で整備された内容に揃えるもので、2022年に一度国会に提出されたが、2024年の衆議院解散に伴い