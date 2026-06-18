タレントの森末慎二、お笑いトリオ・ネプチューンの原田泰造が18日、都内で行われたクラシアンの新CM発表会に参加。原田が新イメージキャラクターに就任し、新CM「トイレ篇」「キッチン篇」に出演する。【写真】どこからか現れた水道管をレンチを使って素早く直す原田泰造日頃の安心を守るためにしていることを話すことに原田は「たくさんありますけど…。なるべく外に出ないようにしてます。何かあると怖いので。家が好きなん