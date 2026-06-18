サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１８日、グループリーグＫ組のポルトガル−コンゴ民主共和国が行われ、１−１で引き分けた。ポルトガル１―１コンゴ民主共和国コンゴ民主共和国がＷ杯初得点を挙げ、勝ち点１をつかんだ。１点を追う前半終了間際にウィサが頭で決めて追いつき、後半は集中力を切らさず守り切った。ロナルドらタレントぞろいのポルトガルは６分にＪ・ネベスのヘディングシュートで先