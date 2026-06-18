バイクの後部座席に乗っていた男性が走行中に転落し、ミキサー車にひき逃げされ死亡しました。17日午前7時ごろ、東京・葛飾区奥戸の環7通りで、2人乗りのバイクが隣の車線を走るミキサー車の前をすり抜けようとした際にバランスを崩し、後部座席の19歳の男性が転落してミキサー車にひかれました。男性は病院に運ばれ、死亡が確認されました。ミキサー車はそのまま走り去っていて、警視庁はその後、ミキサー車を運転していた増田泰