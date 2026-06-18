タレントの山口もえ（49）が17日、自身のインスタグラムを更新。ママ友の人気フリーアナウンサーとの1年ぶりの再会ショットを報告した。「中村仁美ちゃんに逢えた！！」とつづり、フリーアナウンサーの中村仁美とのマクドナルドでのツーショットを公開した。「会ってた時は毎週のようにお仕事ご一緒してたのに！！１年ぶりの再開でした。笑」（原文ママ）と意外にも1年ぶりの再会だったことを明かした、「ロケの合間もず