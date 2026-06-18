東南アジア各国と特殊詐欺対策の連携を強化するため、警察庁は１８日、タイの首都バンコクにリエゾン（連絡担当官）を配置したと発表した。日本人が絡む詐欺拠点に急行するなど最前線で情報収集に当たり、現地警察とのパイプ役となることが期待される。日本の警察が海外に特殊詐欺対策のリエゾンを配置するのは初めて。東南アジアの中では、タイ国家警察が詐欺対策を先導する立場にあり、警察庁が協力を依頼して実現した。配