漫画家の山本さほさんが、2024年からはじまった“発見だらけ”の子育ての日々をつづります。今回は、20歳になる愛猫と子育てについてです。粗相にイタズラ…子育ての大変な時期でも余裕を持って過ごせるのは、トルちゃんと出会った頃の思い出があったからこそだそうで……。この漫画をすべて読む（全6P）次回は7月2日（木）公開予定です。『きょうも厄日ですTHE FINAL』がいよいよ発売！ツイていると、逆に心底不安になる