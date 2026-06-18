アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したと明らかにしました。イランも署名したと国営メディアが伝えています。【映像】トランプ氏が戦闘終結の覚書に署名（実際の映像）トランプ大統領「（Q.覚書には署名したのか？）署名済みだ。ベルサイユで署名した」トランプ大統領は18日、パリ近郊のベルサイユ宮殿で夕食会に参加したあと、記者団に対しイランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したと明らかに