高市総理大臣は訪問先のフランスで、食料品の消費税減税について、来年4月から1％に引き下げる案を軸に調整が進むとの認識を示しました。午後日本に帰国し、今後の判断が注目されます。高市総理：議長案（来年4月から1％）を踏まえて、中間とりまとめに向けた調整が進められると考えておりますので、その状況をよく見守ってまいりたい。迅速性と十分性、これは確保してほしいなと考えてはおります。超党派の国民会議の実務会議で17