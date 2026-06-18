ロックバンドflumpoolのボーカル山村隆太（41）が18日までにXを更新。ドラムス小倉誠司（42）の活動休止について思いをつづった。同バンドは17日、公式サイトで小倉の活動休止を発表。無意識に筋肉がこわばってしまう不随意運動の一種「ジストニア」の症状の可能性があるという。小倉は「何年か前からドラムを叩いている時に自分の思うように左腕が動かなくなったり、違和感を感じるようになっていました」とし「症状は人によって