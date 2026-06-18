不安を感じやすい犬の共通点 不安を感じやすい犬に多い特徴をご紹介します。1つまたは複数の特徴が見られたら、不安を感じやすい犬かもしれません。 1.想定外の出来事にすぐおじけづく 不安を感じやすい犬は、想定外の出来事に直面すると、震えたり硬直したり後ずさりしたりなど、すぐにおじけづいたような行動を示すことが多いです。経験したことのない出来事に直面し、どうしていいかわからず不安に襲われた結果だと