KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、オンライン専用料金プラン「povo2.0」において、新しいトッピングの提供を6月19日以降、順次開始する。 今回追加されるのは、月間110GBを利用できる1年間有効なトッピング2種類と、月額制のサブスクリプション型データトッピングとなる。 1年間で1.32TBを利用可能な新トッピング 新設される「1.32TB（365日間）」は、利用料が3万9240円。その名の通り、有