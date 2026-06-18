全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三軒茶屋のピッツァ店『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』です。ピッツァよし、前菜よし！舌も心も大満足オーナーシェフの井上勇氏は、日本における本場ナポリピッツァの第一人者。「真のナポリピッツァ協会」認定店であるこちらの名店、実はランチが超魅力的なのである。とりわけ平日ランチ＜Pranzo B＞はお得感が半端ない。