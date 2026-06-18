コロンビア代表は現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＥ第１節で、ウズベキスタン代表と対戦している。コロンビアは２大会ぶりのＷ杯出場。チームの中心プレーヤーでキャプテンのハメス・ロドリゲスは３度目の出場で、今大会でも10番を背負う。34歳のレフティはウズベキスタン戦で先発。試合を配信する『DAZN』で解説を務める元日本代表の水沼貴史氏は、その変わらぬルックスに言及。ネット上では以下のような声があがった。