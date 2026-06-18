現地６月20に開催される北中米ワールドカップのグループF第２節で、森保一監督が率いる日本代表がチュニジア代表と対戦する。初戦のスウェーデン戦で１−５の大敗を喫したチュニジアは、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。後任としてエルベ・ルナール監督を招へいした。チュニジアメディア『TN』によれば、キャンプ地のモンテレイに到着し、初練習を行なったルナール監督は、「選手たちには、顔を上げて前に進まなければならな