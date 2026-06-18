お笑いコンビ・ライセンスの藤原一裕さんの妻でタレントの山口美沙さんは6月17日、自身のInstagramを更新。長女の9歳の誕生日を報告しました。【写真】山口美沙の長女のかわいい姿長女9歳の誕生日を祝福山口さんは「5月は長女の9歳お誕生日でした」とつづり、写真を1枚載せています。ハッピーバースデーのガーランドやハローキティの大きなバルーンが飾られた部屋で撮影した長女のソロショットです。ハローキティのバースデーバル