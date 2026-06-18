松本は交流戦で息を吹き返した（C）産経新聞社巨人は再び首位を奪取し、19日からのリーグ戦再開に臨む。投打に充実の戦力を整えてきたが、注目を集めているのは交流戦打率.365と一気に状態を上げてきた松本剛にもある。【この差は何?】交流戦打率.365の松本剛︎「監督の交代の影響は？」なぜ覚醒できたのか…松本剛の打撃の変化に迫る︎【プロ野球ニュース】古巣の日本ハムでの3連戦の活躍をきっかけに一気に状態