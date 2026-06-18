サッカー日本代表は6月14日、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分け。手に汗握る熱戦に、多くのファンがスタジアムやテレビの前で声援を送ったことでしょう。All About ニュース編集部では、2026年6月15日、全国10〜70代の男女300人を対象に、ワールドカップ（オランダ戦）に関するアンケートを実施しました。その中から、オランダ戦で最も活躍したと思うサッカー日本代表選手ランキング