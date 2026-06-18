チュニジアに新たに就任したルナール監督(C)Getty Images敗北どころか、引き分けすらも許されない過酷な状況をどう変えるのか。現地時間6月15日に電撃就任したチュニジア代表のエルヴェ・ルナール新監督だ。【写真】ロッカー、温水交替浴設備、メディカルルーム、筋トレルーム、食堂など…「今までとはレベルが違う」と長友佑都も感嘆したキャンプ地ナッシュビルの充実施設の実際の様子まさに窮地で指揮権を託された。北中米ワ