俳優の樋口幸平さんは6月16日、自身のInstagramを更新。なにわ男子の高橋恭平さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】樋口幸平＆高橋恭平の仲良しツーショット「2人ともにっこにこじゃーん」樋口さんは「きょへと取材日でした！」と報告し、2枚の写真を投稿。撮影のオフショットのようですが、走るポーズをとった樋口さんと高橋さんの楽しそうな姿が写っています。2人のスタイルの良さも注目ポイントです。フ