阪神タイガースの親会社にあたる阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）株式会社の「第１８８回定時株主総会」が１８日、大阪市内で開催された。ある男性株主からは昨季から開場した、ＳＧＬスタジアムの周辺環境について質問が飛んだ。「昨季は２軍のＳＧＬで（観客が）２０万人を超えた。初年度ということもあるが、成功された。その分、通行量が増えている。タバコのポイ捨てが多い。日常的に吸い殻が落ちている。尼崎市は過料１