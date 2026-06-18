第3子妊娠を発表した元SKE48のタレント石田安奈（30）が18日までにインスタグラムを更新。22歳年上の夫とのツーショットを公開し、思いをつづった。石田は、家族で撮したマタニティフォトをアップし「私の宝物ここにもう1人増えるなんて」としみじみ。「私にとっては家族みんなが笑顔で健康である事が幸せ。毎朝のおはよう〜って起きてくる当たり前の日々に幸せを感じるたまにバタバタしてる時はそんなわけにもいかず早くして