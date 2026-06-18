訪日外国人の山岳遭難が過去最多になりました。警察庁によりますと、2025年に全国で起きた山岳遭難は3122件で、遭難した人は3623人にのぼりました。発生件数は過去2番目に多く、遭難者数は統計が残る1961年以降、最も多くなりました。このうち、死亡・行方不明者は332人で、前の年より32人増えています。また、訪日外国人の山岳遭難も増えていて、発生件数は174件、遭難者は246人と、いずれも2018年の統計開始以降最多となりました