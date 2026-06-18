「コミックMaomao」で「落ちこぼれ補欠令嬢は冷たい公爵から逃げ出したい」を連載していた、漫画家の岡本慶子さんの公式Xは18日「突然のご報告となりますが、漫画家岡本慶子は、2026年5月6日、脳出血のため永眠いたしました」と、5月6日に亡くなっていたことを公表。親族は「急な別れとなり、ご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます」と報告した。岡本さんの遺族は、文書を発表。「これまでずっと、『ヒットを出したい』『描