【漫画】本編を読む人気コミックエッセイ作家のひとりとして多くの代表作を持つ、たかぎなおこ氏。2003年発刊の『150cmライフ。』（KADOKAWA）がデビュー作だ。たかぎ氏の原点であるこの作品に、執筆当時の未公開マンガと描き下ろしマンガを加えて発売されたのが『新装版たかぎなおこライブラリー150cmライフ。』（KADOKAWA）である。身長150cmのたかぎ氏が日常で感じた困りごとをユーモアたっぷりに描き、多くのファンを獲