日々の充足感を高めるにはどうすればいいか。日本手帳マネージメント協会代表理事の高田晃さんは「1日の質と効率を最大限に高めるには、1日の始め方が重要だ。いきなりタスクを始めるのが効率的と考えがちだが、それは間違っている」という――。※本稿は、高田晃『とにかく早起き 自分を変える一番大事な習慣力』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Cn0ra※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／C