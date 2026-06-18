トム・ホランド主演のマーベル映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、ScreenXの新たな取り組み「Shot for ScreenX」の第1弾作品として公開されることがわかった。ScreenX向けの映像を、同フォーマットのチームが実際に撮影現場で収録した初の作品になるという。米が報じている。 ScreenXは、正面スクリーンに加えて左右の壁面にも映像を投影し、270度のパノラマ映像を実現する