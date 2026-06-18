お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が１８日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。飛行機に乗る際のゴルフバッグを預けるための手続きが分からず、アタフタしていることを明かした。津田は近々、ゴルフをするために遠出をするらしいが「あんまり飛行機乗らんから国内線乗る時ゴルフバック預けたいねんけどどれくらい前に行けばええんや！」と悩みを吐露。どうやら、初めてゴルフをするため、飛行機を利用するようだが、ゴルフバック