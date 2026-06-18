【Nintendo Store：緊急メンテナンス】 6月18日10時4分頃 終了 任天堂は、「Nintendo Store（ニンテンドーストア）」にて行なっていた緊急メンテナンスを本日6月18日10時4分頃に終了した。 「Nintendo Store」では6月17日14時20分頃より緊急メンテナンスのためネットワークサービスを停止。しばらくアクセスできない状態が続いていたが、先ほど約20時間ほど続いた緊急メン