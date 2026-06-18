ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地でのレイズ戦に投手専念で先発登板し、６回７安打４失点で今季７勝目（２敗）をマークした。右手中指から出血しながらも６回に飛び出したフリーマンの逆転２ランで勝利投手の権利をゲット。その後にはＤＨのロハスの代打としても出場し、５―４の勝利に貢献した。１１日（同１２日）のパイレーツ戦では左ヒザの炎症で途中交代。翌１２日（同１３日）の試合