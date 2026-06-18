健康でいるためにはどうすれば良いのか。岐阜大学名誉教授で循環器専門医の湊口信也さんは「カリウムが豊富な食材は、血圧を下げるだけでなく、脳卒中や心血管疾患、さらには死亡リスク全体を下げることが研究で示されている」という――。（第1回）※本稿は、湊口信也『果物野菜で100歳を生きる』（さくら舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Casanowe※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Casanowe■果物・