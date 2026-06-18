ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）に本拠地ロサンゼルスでのレイズ戦に先発し、６回を７安打４失点、５三振２四死球で７勝目（２敗）を挙げた。炎症している左ヒザの状態は万全ではなく、血染めの激投だった。この日の投球についてロバーツ監督は「球自体は良かったと思う。スイーパーは、これまで見てきたような圧倒的な空振りを取る球ではなかった。でもショウヘイは常にイニングをうまくまとめる