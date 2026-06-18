■7月末のDeNA3連戦から着用巨人は18日、東京ドームのグラウンドにて「球団特別企画発表会」を開催した。岸田行倫捕手やライデル・マルティネス投手らが登壇。NBAのレジェンド、マイケル・ジョーダンとナイキが展開する「ジョーダンブランド」とのコラボを発表した。きらびやかなアイテムで登場した。世界的人気を誇る「ジョーダンブランド」とプロ野球球団がコラボするのは異例。選手たちは黒を基調とし、バンダナ柄のユニホ