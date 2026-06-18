女優のファン・ジョンウムが、2人の息子を育てるリアルな育児生活を公開した。6月17日に自身のYouTubeチャンネルを更新したファン・ジョンウム。【写真】ファン・ジョンウム、整形疑惑「子どもの世話に終わりはない一日」と題した動画で、変化した“消費習慣”について語っている。「最近は高級ブランドのバッグはまったく買わず、エコバッグばかり使っている。シャネルのバッグは重いけれど、エコバッグは軽い。年齢を重ねるにつ