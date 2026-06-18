女優ク・ヘソンが、ダイエット成功後の率直な悩みを打ち明けた。ク・ヘソンは6月18日、自身のSNSに「リバウンド（？）した気がするのでヨガ中」とコメントし、数枚の写真を投稿した。【写真】リバウンドしても「超絶かわいい」と話題のク・ヘソン公開された写真には、ラフな服装でヨガに取り組むク・ヘソンの姿が収められている。ほとんどメイクをしていないナチュラルな姿にもかかわらず、変わらぬ清純な魅力を放ち、視線を集めた