AND2BLEのジャン・ハオが、限界のないビジュアルの魅力を披露した。ジャン・ハオは、ライフスタイルマガジン『Singles』7月号の別冊グラビアを通じて、さらに深みを増した多彩な魅力を見せた。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」6月18日、『Singles』公式チャンネルを通じて公開された雑誌カットで、ジャン・ハオは青春の輝かしい瞬間を表現した。さまざまなスタイリングを完璧に着こなしながら、ナチュラルであ