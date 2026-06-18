「ステーキのあさくま」は、2026年6月20日･21日の2日間限定で、家族で囲んで分け合う「父の日シェアメニュー」を販売する。特典として、シェアメニューを注文した人にカップアイスを、お父さんには花火付きアイスをプレゼントする。〈父の日シェアメニュー特別セット ラインアップ〉◆サーロイン450g シェア(サラダバー2人分付き)7,300円(税込 8,030円)◆テンダーロイン200g×2枚 シェア(サラダバー2人分付き)9,900円(税込 10,890