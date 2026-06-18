男性との出会いを恋愛に発展させるためには、良い第一印象を持たれるようにしたいところです。恋愛へのスタンスが軽そうだと思われると、早々と恋人候補から除外されてしまうことも…。そこで今回は、「スゴレン」の男性読者に行ったアンケートを参考にして、「『チャラそうだな？』と思われてしまう女性の特徴９パターン」をご紹介いたします。【１】体中にやたらとアクセサリーをつけている。「チャラい人はたくさんつけていると