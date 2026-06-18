OpenAIがAIベンチマークテスト「LifeSciBench」を2026年6月17日に発表しました。LifeSciBenchは「AIが生命科学研究者にとってどれだけ有用か」を測定できるベンチマークテストで、従来の科学系テストと比べて実際の運用に沿った評価が可能とされています。Introducing LifeSciBench | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-life-sci-bench/AIの科学関連タスクの性能を測定するベンチマークテストは複数存在しますが、従来の