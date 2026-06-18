【「UX-00 スターター サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.」受注生産販売】 受注期間：6月19日12時～7月20日23時59分 お届け予定日：11月下旬 タカラトミーは、玩具「UX-00 スターター サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本